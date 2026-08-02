مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی دانشجویان منطقه ۶ کشور به میزبانی دانشگاه یزد آغاز شد؛ رقابت‌هایی که طی شش روز و با حضور ورزشکاران دانشگاه‌های منطقه، مسیر صعود به المپیاد سراسری دانشجویان را مشخص خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، معاون دانشجویی دانشگاه یزد گفت: مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی دانشجویان منطقه ۶ کشور در چهار بخش کاراته دختران، کاراته پسران، تنیس روی میز دختران و تنیس روی میز پسران در حال برگزاری است و دانشجویان شرکت‌کننده برای کسب سهمیه حضور در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند.

صادقیان شاهی افزود:بر اساس برنامه‌ریزی ها، مسابقات انتخابی منطقه ۶ به مدت شش روز در دانشگاه یزد ادامه خواهد داشت و نفرات و تیم‌های برتر جواز حضور در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را کسب خواهند کرد.

وی افزود: المپیاد ورزشی دانشجویان کشور یک ماه آینده به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و شهرستان کاشمر برگزار می‌شود و برگزیدگان این رقابت‌ها در آن حضور خواهند یافت.