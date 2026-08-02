به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری اظهار کرد: در ادامه پیگیری‌های مستمر و تعامل سازنده با دستگاه قضایی و انتظامی در جهت جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، دو واحد متخلف در شهرک صنعتی بهبهان که در پوشش واحد‌های صنعتی اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز می‌کردند، شناسایی شدند.

وی با اشاره به سوابق پیشین کشف ماینر در شهرک صنعتی بهبهان افزود: با عنایت به کشف ۴۷۹ دستگاه استخراج رمزارز در همین شهرک صنعتی طی یک ماه گذشته، تشدید بازرسی‌ها و پیگیری‌های میدانی از کلیه شهرک‌های صنعتی استان به طور ویژه در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق خوزستان قرار گرفته است تا ضمن پایش دقیق، از تکرار چنین تخلفاتی و سوءاستفاده از انشعابات صنعتی پیشگیری شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، با تشریح جزئیات این اقدام غیرقانونی بیان کرد: این دو واحد متخلف با سوءاستفاده از برق صنعتی یارانه‌ای، اقدام به راه‌اندازی و فعالیت این دستگاه‌ها کرده بودند. این اقدام سودجویانه علاوه بر افزایش نامتعارف بار شبکه، موجب اختلال جدی در تأمین برق پایدار برای واحد‌های تولیدی فعال شده و نارضایی از نوسانات برق را اعلام می‌کردند که با کشف این دستگاه‌ها، مشخص شد برق تحویلی در مسیری غیر از تولید، مصرف می‌شود و همچنین زیرساخت‌های انرژی استان را با خسارت مواجه می‌کند.

وی در ادامه با انتقاد از هدایت یارانه‌های بخش تولید به سمت فعالیت‌های مخرب افزود: جایی که برق یارانه‌ای با هدف حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال تخصیص می‌یابد، متاسفانه به جای رونق صنعت، صرف استخراج غیرقانونی رمزارز می‌شود؛ چنین اقداماتی علاوه بر تضییع آشکار حقوق تولیدکنندگان واقعی، موجب افت ولتاژ، کاهش پایداری تأمین برق و تحمیل هزینه‌های گزاف به عموم مشترکان می‌شود.

خدری در پایان با تاکید بر اینکه خوزستان در خط مقدم مبارزه با مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز قرار دارد، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پرونده قضایی برای متخلفان جهت بررسی دقیق ابعاد موضوع، اعم از جرایم اقتصادی و اخلال در امنیت انرژی تشکیل شده و روند قانونی آن در محاکم قضایی با قاطعیت در حال رسیدگی است.