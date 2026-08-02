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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسانشمالی از تصویب پنج طرح جدید سرمایهگذاری گردشگری در استان با سرمایهگذاری ۲۱۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احمد دیناری با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه کمیته فنی سرمایهگذاری گردشگری استان در سال ۱۴۰۵، بر شتابگیری توسعه زیرساختهای گردشگری در سطح استان تأکید کرد.
وی با اشاره به جزئیات این طرحها افزود: این پروژهها شامل چهار مجتمع گردشگری در شهرستانهای بجنورد، اسفراین و گرمه و یک واحد بومگردی در شهرستان سملقان است که تنوع و توزیع متوازن آنها میتواند نقش مؤثری در توسعه صنعت گردشگری این مناطق ایفا کند.
دیناری مجموع حجم سرمایهگذاری پیشبینیشده برای این پنج طرح را بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با بهرهبرداری از این طرح های گردشگری، زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۸ نفر در سطح استان فراهم خواهد شد که گامی مثبت در راستای تحقق اهداف توسعهای و اشتغالزایی استان به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای اداری در کمیته فنی، راهبرد اصلی ادارهکل برای ارتقای ظرفیتهای گردشگری استان است تا بتوانیم سهم خراسانشمالی را از بازارهای گردشگری کشور افزایش دهیم.