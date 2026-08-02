به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا پاکزادیان، تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «تهران تا حرم»، با اشاره به رویکرد این برنامه گفت: ویژه‌برنامه «تهران تا حرم» تلاش می‌کند صدای مردم باشد، مردمی که چه در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین از میدان آیینی امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و چه در مسیر نجف تا کربلا، با دل‌های عاشق در این حماسه بزرگ حضور یافته‌اند. روایت این عشق، همدلی و معنویت، محور اصلی برنامه است.

وی افزود: اولویت اصلی ما ارتباط مستمر و زنده با گزارشگران میدانی در تهران و کربلاست تا مخاطبان رادیو تهران، لحظه‌به‌لحظه در جریان حال‌وهوای زائران، مواکب، خدمات مردمی و فضای معنوی این اجتماع عظیم قرار بگیرند. گزارشگران اعزامی از عتبات و همکاران مستقر در مسیر پیاده‌روی تهران، روایت‌های دست اول و بی‌واسطه‌ای از این حرکت مردمی را به شنوندگان منتقل خواهند کرد.

پاکزادیان با اشاره به شعار امسال اربعین «باید برخاست، یالثارات الحسین» افزود: امسال مراسم با برگزاری اجتماع بزرگ خون‌خواهی رهبر شهید در ابتدای مسیر آغاز می‌شود و زائران پس از قرائت زیارت عاشورا، با در دست داشتن پرچم‌های «یالثارات الحسین» و پرچم‌های خون‌خواهی رهبر شهید، حرکت خود را آغاز می‌کنند. در برنامه نیز تلاش کرده‌ایم این رویکرد را با پرداختن به مفاهیمی همچون حق‌طلبی، ایثار، مسئولیت‌پذیری و استمرار پیام عاشورا تبیین کنیم.

وی گفت: در کنار ارتباط‌های میدانی، گفت‌و‌گو با مسئولان ستاد‌های اجرایی، خدمات‌رسان، خادمان مواکب و همچنین انعکاس پیام‌ها و تجربه‌های شنوندگان، بخش دیگری از محتوای برنامه را تشکیل می‌دهد تا تصویری جامع از بزرگ‌ترین اجتماع عاشقان حسینی ارائه شود.

پاکزادیان همچنین از استقرار غرفه ویژه رادیو تهران در میدان شهدا خبر داد و گفت: امسال غرفه ویژه رادیو تهران در میدان شهدا برپا خواهد شد و علیرضا محمدی، گزارشگر رادیو تهران، به صورت مستمر از این محل با برنامه ارتباط خواهد داشت. وی ضمن گفت‌و‌گو با زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم، مصاحبه‌هایی با مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین انجام می‌دهد تا مخاطبان در جریان آخرین اخبار، خدمات و حال‌وهوای این اجتماع بزرگ مردمی قرار گیرند.

ویژه‌برنامه «تهران تا حرم» با اجرای سعید بارانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا پاکزادیان، سه‌شنبه ۱۳ مرداد روز اربعین حسینی، از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۱۲:۰۰، زنده از رادیو تهران موج اف.‌ام ردیف ۹۴ مگاهرتز و‌ای.‌ام ردیف ۱۳۳۲ کیلوهرتز پخش خواهد شد و روایتگر گام‌های عاشقانه مردمی است که از تهران تا کربلا، در مسیر عشق و وفاداری به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قدم برمی‌دارند.