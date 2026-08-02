



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس؛ روابط عمومی سپاه استان فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان شهر جهرم می‌رسد، تعدادی بمب عمل‌نکرده، در هفته جاری با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی، به‌صورت کنترل‌شده در حوالی شهرک محمدآباد جهرم منهدم خواهد شد.

این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، از روز یک‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ تا آخر هفته انجام می‌شود.

از شهروندان درخواست می‌شود در صورت شنیدن صدای انفجار در این محدوده، آرامش خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محل عملیات جداً خودداری کنند.