فرمانده ارتش پاکستان در مراسم نود و نهمین سالگرد تأسیس ارتش چین که در شهر راولپندی برگزار شد، بر تقویت شراکت راهبردی و استمرار همکاری‌های دفاعی میان اسلام آباد و پکن تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از روابط عمومی ارتش پاکستان؛ در این مراسم که با حضور «جیانگ زایدونگ» سفیر چین در پاکستان و جمعی از فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح پاکستان برگزار شد، «فیلد مارشال سید عاصم منیر» فرمانده ارتش و رئیس ستاد دفاعی پاکستان ضمن تبریک سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش خلق چین، از نقش این نیرو در دفاع از چین، توسعه ملی و حفظ صلح و امنیت بین المللی تقدیر کرد.

عاصم منیر با اشاره به روابط پاکستان و چین، این مناسبات را «منحصر‌به‌فرد، آزمون پس داده و استوار» توصیف کرد و گفت: نیرو‌های مسلح پاکستان و ارتش چین شرکای واقعی یکدیگر هستند که بر پایه اعتماد متقابل، حمایت همه جانبه و تعهد مشترک به صلح، ثبات منطقه‌ای و حفاظت از منافع راهبردی مشترک همکاری می‌کنند.

سفیر چین نیز در این مراسم از میزبانی فرمانده ارتش پاکستان قدردانی کرد و با تمجید از نقش و فداکاری نیرو‌های مسلح پاکستان در مبارزه با تروریسم، بر حمایت قاطع پکن از پاکستان و عزم چین برای تقویت هرچه بیشتر شراکت راهبردی همه جانبه میان دو کشور تاکید کرد.