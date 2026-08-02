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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: از آغاز راهپیمایی اربعین حسینی تاکنون، تردد یک میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۰۹ زائر ایرانی و خارجی در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تا پایان روز دهم مرداد، همزمان با هفدهم ماه صفر، مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به یک میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۰۹ نفر رسید.
وی افزودد: در این بازه زمانی، یک میلیون و ۹۹۵ نفر خروج و ۵۹۲ هزار و ۱۴ نفر ورود زائران ایرانی و خارجی از مرزهای شلمچه و چذابه به ثبت رسیده است.
خسروی بیان داشت: از مجموع ترددهای ثبتشده، ۸۷۷ هزار و ۸۳۰ زائر ایرانی از کشور خارج و ۵۵۶ هزار و ۵۸۶ زائر ایرانی وارد کشور شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان ادامه داد: همچنین ۱۱۷ هزار و ۴۷۳ تبعه خارجی از کشور خارج و ۳۶ هزار و ۳۲۰ تبعه خارجی وارد کشور شدهاند.
خسروی با اشاره به سهم مرزهای استان از تردد زائران گفت: در این مدت، پایانه مرزی شلمچه با ثبت یک میلیون و ۲۷۸ هزار و ۹۲۱ تردد بیشترین سهم جابهجایی زائران را به خود اختصاص داده است و همچنین در پایانه مرزی چذابه نیز ۳۰۸ هزار و ۷۸۸ تردد ثبت شده است.
وی با اشاره به افزایش تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی اظهار کرد: تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای راهداری برای مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی محورهای منتهی به مرزها و تسهیل عبور زائران در آمادهباش کامل قرار دارند.
خسروی از زائران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها و مرزها را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای کشور دریافت کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و بدون مشکل داشته باشند.
مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین به شمار میروند و با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه مرزی بهصورت روزانه افزایش مییابد.