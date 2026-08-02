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معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای قم از پر و مسلوبالمنفعه شدن ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان طی تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با این اقدام از برداشت غیرقانونی ۳۷۴ هزار و ۶۶۴ مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای قم گفت: در راستای اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، گروههای گشت و بازرسی و دفتر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب این شرکت در تیرماه ۱۴۰۵ موفق شدند ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز را در استان پر و مسلوبالمنفعه کنند.
محمد دانشور افزود: از این تعداد، ۸ حلقه چاه در محدوده مطالعاتی علیآباد–خلجستان و ۲ حلقه چاه در محدوده مطالعاتی قم–کهک قرار داشت که پس از طی مراحل قانونی، مسدود شدند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای قم گفت: با انسداد این چاههای غیرمجاز، از برداشت غیرقانونی ۳۷۴ هزار و ۶۶۴ مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی استان جلوگیری شد؛ اقدامی که نقش مؤثری در حفاظت از آبخوانها، مدیریت منابع آب و کاهش برداشتهای غیرمجاز دارد.
دانشور با تأکید بر تداوم برخورد با متخلفان حوزه آب، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری یا برداشت غیرمجاز از منابع آب، موضوع را از طریق مراجع ذیربط گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.