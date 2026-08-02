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مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف فوری ۹۹۹۰ مترمربع از اراضی ملی و دولتی در سطح استان به ارزش بیش از ۲۰۴۵ میلیارد ریال خبر داد و بر تداوم نظارتهای شبانهروزی برای مقابله با زمینخواری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، روحالله عمادی با اعلام این خبر اظهار کرد: با تلاش و اقدام بهموقع یگان حفاظت از اراضی این اداره کل، بخش قابلتوجهی از اراضی ملی که توسط افراد سودجو تصرف شده بود، شناسایی و آزاد شد.
عمادی ارزش تقریبی اراضی بازپسگیری شده را دو هزار و ۴۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این عملیات در ۱۳ شهرستان استان از جمله اهواز، ایذه، دزفول، ماهشهر، خرمشهر، اندیمشک و … با همکاری دستگاههای نظامی، امنیتی و قضایی به مرحله اجرا درآمده است.
وی با هشدار به متجاوزان به اموال عمومی تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت بهصورت شبانهروزی تحرکات در اراضی دولتی را رصد میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با قاطعیت و از طریق مراجع قضایی با متخلفان برخورد خواهد شد. مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در پایان از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک به زمینخواری را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ گزارش کنند.