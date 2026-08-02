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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از عبور آمار تردد زائران اربعین از مرزهای شلمچه و چذابه از مرز یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در بازه زمانی ۱۵ روزه خبر داد و بر استقرار تیمهای عملیاتی برای مدیریت بهینه موج بازگشت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یزدان خسروی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان، با تشریح عملکرد سامانههای ترددشمار و نیروهای عملیاتی در پایانههای مرزی این استان، اعلام کرد: از آغاز طرح ویژه سفرهای اربعین حسینی در ۲۵ تیرماه تا پایان روز ۹ مردادماه، در مجموع یک میلیون و ۴۲۸ هزار زائر از طریق مرزهای شلمچه و چذابه تردد داشتهاند.
خسروی با اشاره به افزایش شتاب بازگشت زائران در روزهای اخیر، تصریح کرد: تمامی تیمهای عملیاتی و پشتیبانی در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه در آمادهباش کامل قرار دارند تا با پایش لحظهای جریان جمعیت، فرآیند تردد و دسترسی زائران به ناوگان حملونقل عمومی را تسهیل کنند.
مدیرکل راهداری خوزستان در تفکیک آمار تردد پایانه شلمچه به عنوان یکی از کانونهای اصلی سفر، افزود: در این بازه زمانی، ۷۷۱ هزار و ۱۹۲ زائر جهت خروج از کشور و عزیمت به عتبات عالیات از این مرز عبور کردهاند. همچنین ۳۸۲ هزار و ۲۷۶ زائر نیز در مسیر بازگشت، از طریق پایانه شلمچه وارد کشور شده و به سمت مبادی خود راهی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم برای تأمین ناوگان و نظارت بر رعایت نرخهای مصوب در پایانه مرزی صورت گرفته و هماهنگیها با سایر استانها برای پشتیبانی از پیک بازگشت تداوم دارد.