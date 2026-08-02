پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با اشاره به روند افزایشی حضور زائران اربعین در سالهای اخیر گفت: این استقبال گسترده، توسعه حرمهای مطهر و زیرساختهای زیارتی را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدپرویز فتاح با حضور در محل اجرای فاز نخست طرح توسعه حرم امام حسین (ع) مزین بنام صحن و شبستان حضرت زینب (س) که بدست متخصصان ایرانی و با کمکهای مردم و نذر دوستدارن اهل بیت علیهم السلام در حال اجراست بازدید کرد.
در جریان این بازدید، محمد جلالمآب رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از برنامهریزی برای افتتاح بخش زیارتی این طرح در پاییز امسال خبر داد و گفت: پروژه ساخت صحن و شبستان حضرت زینب (س) با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی با زیربنای بیش از ۱۳۸ هزارمترمربع در زمینی به مساحت ۵۲ هزارمترمربع در حال اجراست.
وی مهمترین ویژگی طرحهای اجرا شده توسط ستاد توسعه و بازسازی عتبات را مشارکت داوطلبانه مردم و نذر خیران حرمساز اعلام کرد و گفت: به پشتوانه همین نیتهای خالصانه دوستداران اهل بیت علیهم السلام، حدود ۲۰۰ طرح مرمت، بازسازی، نوسازی و توسعهای در حرمهای مطهر به بهرهبرداری رسیده یا در دست تکمیل است.
جلالمآب، احیاء برخی رشتههای هنری اصیل ایرانی را دیگر دستاورد ستاد توسعه و بازسازی عتبات برشمرد و گفت: به دلیل گسترش معماری مدرن، هنرهای اصیلی مانند درودگری، خاتمکاری، میناکاری، قلمزینی، کاشیکاریهای معقلی و هفت رنگ، آئینهکاری، مقرنس و... در حال فراموشی بود که بهواسطه اجرای طرحهای عمرانی در عتبات، اکنون نهتنها این رشتههای هنری احیاء شده بلکه شاهد آموزش نسل جوان در آنها هستیم.
جلالمآب با اشاره به روند افزایشی حضور زائران اربعین در سالهای اخیر گفت: هر سال میلیونها زائر از ایران و دهها کشور جهان راهی عتبات عالیات میشوند و این استقبال گسترده، توسعه حرمهای مطهر و زیرساختهای زیارتی را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
وی افزود: طرحهای توسعه حرمهای مطهر تنها به افزایش فضای زیارتی محدود نیست، بلکه احداث صحنها، شبستانها، مسیرهای دسترسی، فضاهای خدماتی و امکانات رفاهی را نیز شامل میشود تا زائران بتوانند با آرامش، امنیت و سهولت بیشتری از این اماکن مقدس بهرهمند شوند.
سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز با اشاره به برنامهریزی گسترده این ستاد برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام در اربعین ۱۴۰۵ با بسیج ظرفیتهای خود، خدمات متنوعی را در حوزههای زیرساختی، درمانی، رفاهی و حمایتی در مرزهای شش گانه مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین به زائران ارائه میکند.
براساس این گزارش، علاقهمندان میتوانند با شمارهگیری کد دستوری ستاره ۷۲ مربع یا از طریق بخش «اهدای نذورات» در پایگاه اطلاعرسانی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، نذورات خود را برای اجرای طرحهای توسعه حرمهای مطهر اختصاص دهند.