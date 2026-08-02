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رقابت رالی اتومبیل رانی فنلاند دهمین مرحله از پنجاه و چهارمین فصل رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه میدهند. رده بندی کلی رالی فنلاند که به مسافت کلی ۳۱۶.۶۰ کیلومتر و در ۲۰ مرحله ویژه در جادههای خاکی در منطقه ییواسکیلا در منطقه مرکزی فنلاند برگزار شد، پس از ۱۸ مرحله از ۲۰ مرحله ویژه به این شرح است:
۱- سامی پایاری از فنلاند - اتومبیل تویوتا یاریس ۲:۰۰:۳۸:۰۰ ساعت (قهرمان)
۲- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۴۶:۰۴ ثانیه اختلاف
۳- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۱:۳۶:۰۳ دقیقه اختلاف
۴- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۱:۴۰:۰۱ دقیقه اختلاف
۵- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۲:۵۴:۰۵ دقیقه اختلاف
۶- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۳:۵۲:۰۹ دقیقه اختلاف
- سباستین اوژیه از فرانسه و اتومبیل تویوتا یاریس که تا مرحله هفدهم پیشتاز این رقابت بود دیروز در این مرحله به علت برخورد با درخت ناچار به کناره گیری شد.