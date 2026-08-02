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فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام گفت: سپاه از سوم مرداد با ۱۲۷ موکب در زمینه اسکان، پذیرایی، بهداشت و درمان، آبرسانی و خدمات فرهنگی به زائران اربعین خدمترسانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان در نشست خبری با اصحاب رسانه، خدماترسانی سپاه به زائران را در اربعین ۱۴۰۵ تشریح کرد.
وی گفت: سپاه از تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۵ کار خدماترسانی به زائران را در ۱۲۷ موکب در مناطق مختلف استان آغاز کرده است که علاوه بر خدمات اسکان و پذیرایی، در حوزههای بهداشت و درمان با راهاندازی بیمارستان صحرایی با ظرفیت همه بخشهای درمانی، استفاده از ظرفیت شرکت ایرانسیر برای جابجایی و انتقال زائران، آبرسانی به زائران با ظرفیت ۱۸ دستگاه کانکس یخچالی و تانکر آبرسان و خدمات فرهنگی به زائران در حوزه معرفتافزایی و جهاد تبیین تا چند روز بعد از اربعین به زائران خدمترسانی میکند.
سردار حسینی همچنین از تلاشهای شبانهروزی اصحاب رسانه، خبرنگاران، برنامهسازان و به ویژه صداوسیمای مرکز ایلام به خاطر انعکاس مناسب رویداد بزرگ اربعین تقدیر کرد.