در نشست مشترک اداره‌کل راه و شهرسازی این استان با سازمان ملی زمین و مسکن، موانع اجرایی و پرونده‌های حقوقی پروژه‌های مسکن مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در این جلسه، بر ضرورت تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و یادآور شد که تمامی فرآیند‌ها باید در چارچوب قوانین و با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال انجام شود.

در این نشست که به‌صورت ویدئوکنفرانس با حضور اعضای هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد، مقرر گردید پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، تمامی موانع پیش‌روی پروژه‌ها رفع شود تا علاوه بر حفظ حقوق عمومی، روند اجرای تعهدات و پیشرفت فیزیکی مسکن در استان شتاب گیرد.

این تصمیمات با هدف افزایش کارآمدی در مدیریت طرح‌های مسکن و جلوگیری از وقفه در اجرای تعهدات اتخاذ شده است.