رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین از شناسایی و تخریب یک واحد غیرمجاز تولید زغال خبر داد که با دستور مقام قضایی و به دلیل ایجاد آلودگی شدید هوا تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد فریدی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت یک واحد غیرمجاز تولید زغال و انتشار دود و آلاینده‌های ناشی از آن، کارشناسان این اداره در محل حاضر شدند و پس از بررسی‌های میدانی، صحت گزارش را تأیید کردند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این واحد با استفاده از یک ترانشه و شش اتاقک کوره غیرمجاز فعالیت می‌کرد و هر یک از اتاقک‌ها ظرفیت تولید حدود یک تن زغال در هر مرحله را داشتند و فعالیت مستمر این کوره‌ها موجب انتشار آلاینده ها، کاهش کیفیت هوا و ایجاد مزاحمت برای ساکنان منطقه شده بود.

فریدی با اشاره به انجام مراحل قانونی این پرونده تصریح کرد: پس از تکمیل فرآیند‌های کارشناسی و اخذ دستور مقام قضایی، عملیات تخریب و جمع آوری کامل کوره‌های غیرمجاز با حضور عوامل اجرایی و انتظامی انجام شد و فعالیت این واحد به طور کامل متوقف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین با قدردانی از مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات زیست محیطی، تأکید کرد: حفاظت از سلامت عمومی و محیط زیست از اولویت‌های این اداره است و با هرگونه فعالیت آلاینده که حقوق عامه و سلامت شهروندان را تهدید کند، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت آلاینده یا تخلفات زیست محیطی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.