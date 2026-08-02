دفتر سیار خدمات الکترونیک قضایی در مرز بین‌المللی مهران مستقر شده و تمامی خدمات قضایی از جمله ثبت‌نام در سامانه ثنا، تنظیم شکواییه و دادخواست، ارائه لایحه و پیگیری ابلاغیه‌های الکترونیکی را کاملاً رایگان به زائران اربعین ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان ایلام از استقرار دفتر سیار خدمات الکترونیک قضایی در مرز مهران در قالب طرح «نذر خدمت» خبر داد و گفت: تمامی خدمات ارائه شده در این دفتر به صورت کاملاً رایگان به زائران عزیز ارائه می‌شود.

فیض‌اله شیرزادی افزود: هم‌وطنان گرامی و زائران اربعین می‌توانند بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای از خدماتی نظیر ثبت‌نام در سامانه ثنا، تنظیم و ثبت شکواییه‌های کیفری، دادخواست‌های حقوقی، ارائه لوایح، پیگیری ابلاغیه‌های الکترونیکی و سایر خدمات قضایی بهره‌مند شوند.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان ایلام با اشاره به حجم عظیم تردد زائران از مرز مهران، تأکید کرد که با استقرار کارشناسان متخصص و تجهیزات فنی مورد نیاز، روند رسیدگی به امور مراجعین با سرعت و دقت کامل انجام می‌پذیرد تا زائران با خیالی آسوده به مسیر معنوی خود ادامه دهند.

معاون دادگستری استان ایلام در پایان تصریح کرد: خدمت به زائران اربعین در واقع خدمت به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) است و مجموعه دادگستری استان ایلام با تمام توان و بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین قضایی، تمام تلاش خود را برای برقراری نظم، امنیت و تسهیل امور حقوقی زائران در این بازه زمانی به‌کار گرفته است.