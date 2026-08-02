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خشکسالی بی سابقه در قاره سبز باعث خسارت های جانی و مالی زیادی در کشورهای اروپا شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خشکسالی بی سابقه در قاره سبز باعث خسارت های جانی و مالی زیادی در کشورهای اروپا شده است.
تابستانهای گرم و خشک، سیلبندهای هلند را در معرض خطر و همچنین تجارت رودخانهای آلمان را با تهدید مواجه کرده است.
وادینکسفین، هلند (آسوشیتد پرس). یرون وودا و درک بوم به آرامی در امتداد سیلبند هلندی قدم میزنند و میلههای فلزی با سطحی کاملا خشک را بررسی میکنند. آنها همچنین چمنهای خشکیده را برای یافتن لکههای سبزی که ممکن است نشاندهندهی محل نشت باشد جستوجو میکنند.
در صحنهای که یادآور آن پسربچهی داستانی هلندی است که قهرمانانه با انگشت خود سیلبندی را میبندد این دو مرد نیز پی یافتن تَرَکهایی در سیلبند مشهور شهر هستند. ترکهایی که ناشی از خشکسالی شدیدی است که گریبان اروپا را گرفته و به آتشسوزیهای مهیبی در فرانسه و اسپانیا منجر شده است و سطح آب رودخانههای دانوب و راین را به پایینترین سطح ثبتشدهی خود رسانده است.
برخلاف راهحلهای ابتدایی آن داستان قرن نوزدهمی مریمیپسداچ نویسندهی امریکایی، گشتهای امروزی سیلبندها قادر است مشکلات احتمالی ناشی از خشکسالی را در برنامکها ثبت کرده و برای مقامات ارسال کنند تا آنها بتواند بهسرعت تعمیرات لازم را انجام دهند.
در هلند و در همسایگیاش آلمان، کشتیهای باریای که در رودخانهی راین و شاخههای آن تردد میکنند مجبور شدهاند محمولههای بسیار کمی حمل کنند تا از خطر به گل نشستن در کانالهای کشتیرانی کمعمق در امان بمانند. کشاورزانی که با محدودیتهای آبیاری محصولات خود دست به گریباناند دربارهی کاهش برداشت محصول و افزایش قیمتها در فصل جاری هشدار میدهند؛ و برای برخی خانههای شناور، خشکسالی باعث شده خانههایشان روی بستر شنی رودخانه بنشیند.
بررسی آسیبدیدگیهای سیلبندها
پیتر وَن دایوندایک مدیر حفاظت در برابر سیلِ شرکتِ «شیلند ان ده کریمپنروارد» است. این شرکت یکی از ۲۱ سازمانی است که در سراسر هلند وظایفی از جمله کنترل سیل برعهده دارد.
او تیمی متشکل از ۱۴۰ داوطلب دارد که مسئولیت بررسی حدود ۱۰۰ کیلومتر سیلبند و گزارش هرگونه مشکل مشاهده شده را عهدهدارند. تا اینجای این تابستان خشک آنها با مشکلات عمدهای مواجه نشدهاند، اما همچنان فعلا و احتمالا تا فصل پاییز در آمادهباش قرار دارند.
وَن دایوندایک به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت «داوطلبان چشم و گوش ما بر روی سیلبندها هستند».
مانند بسیاری از سیلبندهای داخلی این مانع در مزارع کشاورزی نزدیک شهر کوچک وادینکسفین در شرق لاهه، از تورب (برگ و گیاه پوسیده و قدیمی) ساخته شده است که برای داشتن استحکام کافی جهت مهار آب باید مرطوب بمانند. این منطقه در یکی از پستترین نقاط هلند واقع شده و حدود ۵ متر پایینتر از سطح دریا قرار دارد.
ون دایوندایک با اشاره به زمینهای احیا شده برای کشاورزی گفت «به دلیل خشکی بیش از حد، تورب رطوبت خود را از دست میدهد و به همین دلیل ضعیفتر میشود. اگر تورب ضعیف شود احتمال آن هست که آب از میان سیلبند عبور کند و به درون زمین پستتر سرازیر شود».
خاموشی تنها نیروگاه اتمی مجارستان در نتیجه کمبود آب
نخستوزیر مجارستان پیتر ماگیار با اعلام تعطیلی نیروگاه هستهای کشور به دلیل کاهش شدید سطح آب رودخانه دانوب، از محدودیت برق و احتمال جریمه مصرفکنندگان خبر داد.
نیروگاه پاکس واقع در ۱۲۰ کیلومتری جنوب بوداپست پایتخت، از آب دانوب برای خنک کردن راکتورهای خود استفاده میکند. این نیروگاه بیش از ۴۰ درصد از تولید برق مجارستان را تأمین میکند.
اختلال در حمل و نقل به دلیل پایین بودن سطح رودخانه
رودخانههای اصلی اروپا با کمبود جریان آب دست به گریباناند.
در کلن آلمان، مردم در بخشهایی از بستر خشکشدهی رود راین قدم میزنند. رودخانهای که شاهراه اصلی حمل و نقل در اروپاست.
روز شنبه سطح رودخانه راین در کلن از رکورد کمترین میزان ثبت شده در سال ۲۰۱۸ نیز پایینتر رفت. مارسل بِک، مدیر بنادر نوس، دوسلدورف و کلن در شرکت بندری حمل و نقل بار راین کارگو گفت این وضعیت تاثیری ویرانگر بر کشتیرانی داشته است.
او گفت «کشتیای که در حالت عادی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تن بار حمل میکرد حالا بسته به طراحیاش تنها میتواند بین ۴۰۰ و شاید ۶۰۰ تن بار جابهجا کند. این وضعیت بار سنگینی بر دوش زنجیرهی حمل و نقل میگذارد تا همه چیز را ساماندهی کرده و بتواند کالاها را همچنان به داخل کشور برساند».
در شهر نیمیخِن در شرق هلند دوچرخه و یک چرخ دستی خریدِ زنگزده در بستر خشک رودخانه رودِ وال که شاخهی اصلی رود راین در هلند است نمایان شدهاند و خانههای شناور نیز در پی عقبنشینی آب تقریبا در خشکی ماندهاند.
فرانس شیلته در سالهای اخیر شاهد طولانیتر شدن دورههای کمآبی تابستان است. او میگوید «این دورهها قبلا یک ماه طول میکشید، اما حالا چیزی حدود سه ماه شده است».
قایق کففولادی او حالا روی بستر شنی رودخانه قرار گرفته است.
شیلته که این خشکسالی را ناشی از اثرات منفی تغییرات اقلیمی میداند میگوید «کمی تراز نیست ولی اشکالی ندارد».
سطح آب، معضلی برای هلند
هلند که حدود یکسوم آن پایینتر از سطح دریا قرار دارد درگیر موازنهای دشوار میان پیشگیری از سیلهای زمستان و تأمین آب کافی برای محصولات کشاورزی و کانالها در فصل تابستان قرار گرفته است.
وینس کاندورپ، متخصص آبهای زیرزمینی در دلتارِس، که موسسه تحقیقاتی مستقل آب در هلند است گفت «ما در هلند در تمام سال آب کافی داریم و کمبودی وجود ندارد».
کاندورپ گفت «البته این آب به صورت یکنواخت در طول فصلها توزیع نشده است. در زمستان ما آب را به سرعت تخلیه میکنیم، چون میخواهیم پایمان خشک بماند و نمیخواهیم آب روی زمین باقی بماند. اما پرسش این است چطور میتوان اطمینان حاصل کرد که این کار را به آرامی انجام داد تا به آب فرصت بدهیم به درون زمین نفوذ کند»
کاندورپ گفت این اقدامات لزومأ نیازی به فناوریهای پیشرفته ندارد. ایجاد چیزی به سادگی یک پرچین در نزدیکی رودخانه جریان آب را کند میکند و به آن فرصت میدهد به عمق زمین نفوذ کند. مقامات در حال بررسیاند چگونه خاک را به اسفنجی تبدیل کنند تا بتوان در طول سال آب را بهتر حفظ کند.
بخشهای پستتر و احیا شده برای کشاورزی هلند به دلیل خشکسالی با افزایش شوری خاک مواجه شدهاند که این امر مشکلاتی برای کشاورزان پرورشدهندهی مرکبات ایجاد کرده است. از این رو مقامات برای حفظ ذخایر کافی آب شیرین کشاورزان را در برخی نقاط از پمپاژ آب کانالها برای آبیاری منع کردهاند.
جان کاستر رئیس سازمان پرورش مرکبات هلند در بیانیهای اعلام کرد «امسال سالی به شدت چالشبرانگیز برای پرورش دهندگان مرکبات است».