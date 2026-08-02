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هفتمین جلسه قرارگاه حملونقل جادهای اربعین در پایانه «شهید رئیسی» مهران با حضور معاون وزیر راه و فرمانده پلیس راه کشور برگزار شد و بر ضرورت آمادگی حداکثری اداراتکل راهداری سراسر کشور برای تأمین ناوگان و مدیریت هوشمند موج دوم بازگشت زائران تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی قرارگاه حملونقل جادهای زائران اربعین حسینی با حضور رضا اکبری، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای و فرمانده پلیس راه کشور، در پایانه مسافری «شهید رئیسی» (برکت) مهران برگزار شد.
در این نشست که با ارتباط برخط با ستاد مرکزی سازمان و تمامی اداراتکل راهداری و حملونقل جادهای کشور همراه بود، آخرین وضعیت تردد زائران و دادههای آماری مربوط به موج بازگشت مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به پیشبینی افزایش حجم سفرها در موج دوم بازگشت، شرکتکنندگان بر ضرورت انضباط در اعزام ناوگان و پایداری در ارائه خدمات رفاهی تأکید کردند.
رضا اکبری با اشاره به اهمیت مدیریت زمان در پیک بازگشت، اظهار داشت: برنامهریزیها به گونهای انجام شده است که با استفاده از تمامی ظرفیتهای ناوگان عمومی کشور، فرآیند انتقال زائران به مقاصد مختلف بدون وقفه و با حداکثر ایمنی صورت گیرد. وی از تمامی استانها خواست تا با پایش مستمر تقاضا، نسبت به تأمین بهموقع اتوبوسهای مورد نیاز اهتمام ورزند و موانع احتمالی در مسیرهای منتهی به پایانه مهران را به سرعت رفع کنند.
در این جلسه، همچنین هماهنگیهای لازم میان پلیس راه و سازمان راهداری برای اعمال مدیریت ترافیکی جهت تسهیل در تردد اتوبوسها و بازگشت ایمن زائران به شهرهای مبدأ، در دستور کار قرار گرفت.