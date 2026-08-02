زائران مازندرانی با حضور در مسیر پیاده‌روی اربعین، همگام با میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت(ع)، عشق و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با برگزاری آیین باشکوه پیاده‌روی اربعین حسینی، زائران مازندرانی در کنار میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، مسیر عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را با شور و معنویت طی می‌کنند.

حماسه اربعین هر سال با حضور گسترده‌تر محبان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود و میلیون‌ها زائر از کشور‌های مختلف جهان با پای پیاده خود را به کربلای معلی می‌رسانند تا بار دیگر با آرمان‌های عاشورا تجدید میثاق کنند.

یکی از زائران مازندرانی گفت: از شهر سرخرود با پای پیاده در این مسیر معنوی حضور پیدا کرده‌ایم و خدا را شاکریم که توفیق زیارت و شرکت در این اجتماع عظیم نصیبمان شده است.

زائر دیگری هم گفت: هرچه دشمنان تلاش کنند مردم را از حضور در پیاده‌روی اربعین بازدارند، اشتیاق عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای حضور در این مراسم بیشتر می‌شود.

امسال نیز همانند سال‌های گذشته، نظم، امنیت و حضور پرشور عاشقان سیدالشهدا (ع) از سراسر جهان جلوه‌ای باشکوه از وحدت امت اسلامی را به نمایش گذاشته است.