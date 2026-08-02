به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی گفت: هم‌اکنون هزار و ۶۷۰ کلاس درس در قالب ۲۹۰ طرح آموزشی در نقاط مختلف استان در حال احداث است.

عارف خدرلو با اشاره به روند اجرای نهضت توسعه فضا‌های آموزشی در آذربایجان‌غربی اظهار داشت: دراجرای این طرح‌ها تاکنون ۹۰ طرح تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی ۱۱۲ طرح نیمه‌تمام نیز با جدیت ادامه دارد. وی با بیان اینکه این طرح‌ها در راستای رفع کمبود فضای آموزشی و توسعه متوازن زیرساخت‌های آموزشی اجرا می‌شوند، گفت: طرح‌های در دست اجرا شامل جایگزینی ۱۷ مدرسه سنگی، حذف ۵۱ مدرسه کانکسی، نوسازی ۹ مدرسه تخریبی، ساماندهی ۸۲ فضای آموزشی کمتر از استاندارد کلاس درس و همچنین احداث و تکمیل مدارس مورد نیاز در سایر مناطق استان است.

سرپرست نوسازی مدارس استان ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط کشور و در صورت تأمین اعتبارات، این طرح‌ها به تدریج تا سال آینده آماده بهره‌برداری شوند. خدرلو، تحقق عدالت آموزشی را مهم‌ترین هدف اجرای این طرح‌ها دانست و افزود: تلاش می‌شود با توسعه فضا‌های آموزشی، دانش‌آموزان مناطق شهری، روستایی و کم‌برخوردار از امکانات آموزشی استاندارد و ایمن بهره‌مند شوند و فاصله موجود در سرانه آموزشی استان با میانگین کشور کاهش یابد. وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد طرح‌های مدرسه‌سازی استان با مشارکت خیران در حال اجراست و این همراهی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌ها و توسعه فضا‌های آموزشی دارد.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خاطرنشان کرد: مشارکت خیران، نهاد‌های عمومی و بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولت، نقش مهمی در جبران عقب‌ماندگی آذربایجان‌غربی در سرانه فضای آموزشی دارد.