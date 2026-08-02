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معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی، از راهاندازی مرکز غربالگری در این مجتمع بهمنظور کاهش زمان ارجاع و افزایش سرعت ارائه خدمات حمایتی به گروههای هدف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نخستین جلسه سال جاری مجتمع فوریتهای خدمات اجتماعی شهر تهران با حضور کامبیز کریمی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران، مریم شاکری مدیر بهزیستی شهرستان تهران و جمعی از مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
کامبیز کریمی در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه مجتمع فوریتهای خدمات اجتماعی در مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی، اظهار داشت: در راستای انتخاب شایستهترین گزینه برای مدیریت این مجموعه، تیمی از متخصصان با بررسی دقیق سوابق، رزومهها و توانمندیهای متقاضیان، ارزیابیهای کارشناسی جامعی انجام دادند و در نهایت، با توجه به سوابق اجرایی و تخصصی یوسف مقدمی، وی برای تصدی این مسئولیت انتخاب شد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی افراد آسیبدیده اجتماعی افزود: ارائه خدمات مؤثر و بهموقع به گروههای هدف، نیازمند کاهش زمان مداخله و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای مسئول است و مجتمع فوریتهای خدمات اجتماعی باید با رویکردی چابک، پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد.
وی با تشریح روند عملیاتی مجتمع فوریتها گفت: در حال حاضر تمامی افراد آسیبدیده اجتماعی از جمله معتادان متجاهر، افراد بیخانمان، کودکان کار و خیابان و متکدیان توسط گشتهای فوریتهای خدمات اجتماعی به این مجتمع منتقل شده و پس از پایش اولیه، برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز حمایتی و درمانی ارجاع میشوند.
کریمی ادامه داد: با راهاندازی مرکز غربالگری در مجتمع فوریتهای خدمات اجتماعی، زنجیره ارائه خدمات کوتاهتر خواهد شد و معتادان متجاهر بدون نیاز به انتقال به مراکز دیگر، مستقیماً از همین مجتمع به مراکز حمایتی اعزام میشوند که این اقدام نقش مؤثری در تسریع فرآیند ساماندهی و افزایش کیفیت خدمات خواهد داشت.
در پایان این نشست، در راستای تقویت تعاملات میاندستگاهی و ارتقای سطح خدمات حمایتی در پایتخت، یوسف مقدمی معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، طی حکمی از سوی فرماندار تهران به عنوان جانشین مجتمع فوریتهای خدمات اجتماعی شهر تهران معرفی شد.