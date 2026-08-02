به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نخستین جلسه سال جاری مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی شهر تهران با حضور کامبیز کریمی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران، مریم شاکری مدیر بهزیستی شهرستان تهران و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

کامبیز کریمی در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی در مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: در راستای انتخاب شایسته‌ترین گزینه برای مدیریت این مجموعه، تیمی از متخصصان با بررسی دقیق سوابق، رزومه‌ها و توانمندی‌های متقاضیان، ارزیابی‌های کارشناسی جامعی انجام دادند و در نهایت، با توجه به سوابق اجرایی و تخصصی یوسف مقدمی، وی برای تصدی این مسئولیت انتخاب شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی افراد آسیب‌دیده اجتماعی افزود: ارائه خدمات مؤثر و به‌موقع به گروه‌های هدف، نیازمند کاهش زمان مداخله و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است و مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی باید با رویکردی چابک، پاسخگوی نیاز‌های این حوزه باشد.

وی با تشریح روند عملیاتی مجتمع فوریت‌ها گفت: در حال حاضر تمامی افراد آسیب‌دیده اجتماعی از جمله معتادان متجاهر، افراد بی‌خانمان، کودکان کار و خیابان و متکدیان توسط گشت‌های فوریت‌های خدمات اجتماعی به این مجتمع منتقل شده و پس از پایش اولیه، برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز حمایتی و درمانی ارجاع می‌شوند.

کریمی ادامه داد: با راه‌اندازی مرکز غربالگری در مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی، زنجیره ارائه خدمات کوتاه‌تر خواهد شد و معتادان متجاهر بدون نیاز به انتقال به مراکز دیگر، مستقیماً از همین مجتمع به مراکز حمایتی اعزام می‌شوند که این اقدام نقش مؤثری در تسریع فرآیند ساماندهی و افزایش کیفیت خدمات خواهد داشت.

در پایان این نشست، در راستای تقویت تعاملات میان‌دستگاهی و ارتقای سطح خدمات حمایتی در پایتخت، یوسف مقدمی معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، طی حکمی از سوی فرماندار تهران به عنوان جانشین مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی شهر تهران معرفی شد.