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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از تردد یک میلیون و ۲۷۸ هزار و ۹۲۱ زائر اربعین حسینی از مرز شلمچه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تا پایان روز دهم مرداد، همزمان با هفدهم ماه صفر، مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به یک میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۰۹ نفر رسید.
او افزود: در این مدت، یک میلیون و ۹۹۵ زائر ایرانی و خارجی از مرزهای مرزهای شلمچه و چذابه خارج و ۵۹۲ هزار و ۱۴ زائر از این دو مرز وارد کشور شدند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان ادامه داد: از مجموع ترددهای ثبتشده، ۸۷۷ هزار و ۸۳۰ زائر ایرانی از کشور خارج و ۵۵۶ هزار و ۵۸۶ زائر ایرانی وارد کشور شدهاند و ۱۱۷ هزار و ۴۷۳ تبعه خارجی از کشور خارج و ۳۶ هزار و ۳۲۰ تبعه خارجی وارد کشور شدهاند.
خسروی با اشاره به سهم مرزهای استان از تردد زائران گفت: در این مدت، پایانه مرزی شلمچه با ثبت یک میلیون و ۲۷۸ هزار و ۹۲۱ تردد بیشترین سهم جابهجایی زائران را به خود اختصاص داده است و در پایانه مرزی چذابه نیز ۳۰۸ هزار و ۷۸۸ تردد ثبت شده است.
او با اشاره به افزایش تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی افزود: تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای راهداری برای مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی محورهای منتهی به مرزها و تسهیل عبور زائران در آمادهباش کامل قرار دارند.