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در حالی صحبت از توافقی برای آغاز مرحله دوم آتشبس در نوار غزه میشود که رژیم صهیونیستی شدت حملات خود را به نوار غزه افزایش داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه؛ در حالی صحبت از توافقی برای آغاز مرحله دوم آتشبس در نوار غزه میشود که رژیم صهیونیستی شدت حملات خود را به نوار غزه افزایش داده است.
محل اسکان آوارگان همچنان زیر آماج بمباران هستند تا شهروندان بارها و بارها تلخی آوارگی را با حسرتی بزرگ بچشند. در حملات ۲۴ ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۱۶ فلسطینی شهید شدند.