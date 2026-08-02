محمدحسن حبیبی، ملی‌پوش قمی تنیس روی میز ایران، با دو پیروزی مقتدرانه برابر نمایندگان کره‌جنوبی و هند، راهی مرحله حذفی مسابقات کانتندر جوانان لائوس شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسن حبیبی، ملی‌پوش قمی تیم ملی جوانان تنیس روی میز ایران، با عملکردی موفق در مرحله گروهی مسابقات کانتندر جوانان لائوس، جواز حضور در مرحله حذفی این رقابت‌ها را کسب کرد.

حبیبی در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر نماینده کره‌جنوبی را شکست داد و در دومین مسابقه نیز با همین نتیجه از سد حریف هندی خود گذشت تا با دو برد متوالی و بدون شکست، صعودش به مرحله حذفی را قطعی کند.

مسابقات کانتندر جوانان از ۸ تا ۱۱ مردادماه به میزبانی شهر وینتیان، پایتخت لائوس، برگزار می‌شود و محمدحسن حبیبی به عنوان نماینده استان قم در ترکیب تیم ملی جوانان ایران حضور دارد.

هدایت تیم ملی جوانان ایران در این رقابت‌ها بر عهده امیر بخشی، مربی تیم ملی است.