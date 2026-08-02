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فرماندار ویژه شهرستان ری از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین خبر داد و بر نقش کلیدی رسانهها در مستندسازی و انعکاس ملی این رویداد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن سلیمانپور گفت: ۱۱ کمیته تخصصی ستاد اربعین در شهرستان ری فعال هستند و با آسیبشناسی نقاط ضعف سال گذشته، برنامهریزیهای لازم برای ارتقای کیفیت خدمترسانی به زائران انجام شده است.
وی با اشاره به جایگاه رسانهها در تبیین ابعاد این مراسم افزود: پیادهروی جاماندگان اربعین ظرفیت تبدیل شدن به یک رویداد ملی را دارد و لازم است با بهرهگیری از تولیدات رسانهای، محتوای فرهنگی و ابتکارات هنری، ابعاد مختلف آن بهدرستی معرفی و ثبت شود.
فرماندار ویژه شهرستان ری با بیان اینکه وجود بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ظرفیت ویژهای برای برگزاری این آیین فراهم کرده است، گفت: باید از این ظرفیت ارزشمند برای توسعه هرچه بیشتر مراسم جاماندگان اربعین در سطح ملی استفاده شود.
سلیمانپور ادامه داد: علاوه بر مواکب خدماتی و پذیرایی، مواکب فرهنگی، مذهبی، قرآنی، انقلابی، پزشکی و امدادی نیز در مسیر راهپیمایی مستقر خواهند شد و تولید محتوای حماسی و فرهنگی از محورهای مهم برنامههای امسال است.
وی با اشاره به مسیر اصلی راهپیمایی از میدان آیینی امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم(ع) افزود: این مسیر حدود ۱۷ کیلومتر است و در مجموع نزدیک به دو هزار موکب در تهران و شهرستان ری به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.
فرماندار ویژه شهرستان ری درباره تمهیدات حملونقل نیز گفت: ۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران پیشبینی شده که بخشی از آنها بهصورت ذخیره آماده خدمترسانی خواهند بود. همچنین ۲۰۰ دستگاه ون در نقاط مختلف مستقر میشوند و خطوط مترو نیز از ساعت چهار بامداد روز مراسم با افزایش ظرفیت به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.
سلیمانپور از آمادگی کامل بیمارستانها، اورژانس، جمعیت هلالاحمر و سایر نیروهای امدادی خبر داد و افزود: برای تأمین سرویسهای بهداشتی نیز از ظرفیت مساجد، حسینیهها، مدارس و دستگاههای اجرایی استفاده میشود.
وی همچنین با اشاره به اعمال محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۲۴ روز دوشنبه، از شهروندان خواست از پارک خودرو در خیابانهای اصلی مسیر راهپیمایی خودداری کنند تا تردد زائران با سهولت بیشتری انجام شود.
فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی، خاطرنشان کرد: رسانهها با انعکاس دقیق و هوشمندانه این مراسم میتوانند نقش مهمی در تقویت وحدت ملی و تبیین پیامهای فرهنگی و معنوی اربعین ایفا کنند.