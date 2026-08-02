پخش زنده
امروز: -
در شصتونهمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، اصلاح و بازنگری سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت علوم, تحقیقات و فناوری اعلام کرد: در این نشست، موضوع اصلاح و بازنگری سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در دستور کار شورا قرار گرفت و اعضا به بررسی ابعاد مختلف این سند، ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای کارشناسی و تبادل نظر درباره بهروزرسانی و ارتقای آن پرداختند.
هدف از این بازنگری، همسوسازی سند با نیازهای روز، ارتقای اثربخشی برنامههای پژوهشی و آموزشی و تقویت مسیر توسعه آموزش عالی قرآنی در کشور عنوان شد.