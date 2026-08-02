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مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت ۱۰ میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم آرایشی در دیواندره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حسین رحیمیان گفت: پرونده قاچاق یکصد و دوازده هزار عدد لوازم آرایشی به ارزش پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در تعزیرات حکومتی شهرستان دیواندره رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به ارائه نکردن مدارک کافی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را با احتساب ارزش خودرو به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: ماموران پلیس آگاهی دیواندره حین کنترل خودروهای عبوری کالاهای قاچاق را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومت ارسال کردند.