اندیشمندان و نمایندگان عتبات مقدس در همایش «الاربعین؛ المنتظرون و الحضارة الإسلامیة» با تأکید بر ظرفیت جهانی راهپیمایی اربعین، این حرکت میلیونی را زمینه‌ساز تقویت وحدت امت اسلامی، تربیت انسان‌های منتظر و گامی در مسیر تمدن‌سازی اسلامی دانستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همایش بین‌المللی «الاربعین؛ المنتظرون و الحضارة الإسلامیة» با حضور اندیشمندان، علما و نمایندگان عتبات مقدس به همت کمیته فرهنگی اربعین در موکب منتظرون، واقع در عمود ۱۱۹۵ مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا برگزار شد.

در این همایش، ابعاد تمدنی اربعین و پیوند نهضت حسینی با فرهنگ انتظار مورد بررسی قرار گرفت.

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حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، اربعین را آزمایشگاهی برای ساخت تمدن نوین اسلامی دانست و گفت: این حرکت عظیم، جهان اسلام را از مرحله امت‌سازی به سوی عالم‌سازی هدایت می‌کند.

وی افزود: اربعین دیگر تنها یک آیین زیارتی نیست، بلکه نقشه راهی برای ساخت آینده‌ای مبتنی بر ایمان، عدالت و ولایت است.

نواب با قدردانی از میزبانی ملت عراق و خدمات گسترده موکب‌ها به زائران، اظهار کرد: اربعین نشان داد پیوند ملت‌ها فراتر از مرز‌های جغرافیایی و بر محور ولایت و ارزش‌های مشترک اسلامی شکل می‌گیرد.

وی همچنین انتظار را مفهومی پویا و همراه با مبارزه، آمادگی و توانمندسازی دانست و گفت: مقاومت در برابر ظلم، خدمت صادقانه به مردم و تلاش علمی برای پیشرفت، از ارکان انتظار واقعی است.

شوکت‌علی شجاعی، مسئول بخش زبان اردو امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، نیز اربعین را بزرگ‌ترین نمایش قدرت نرم جهان اسلام عنوان کرد و گفت: این اجتماع میلیونی، ظرفیت فرهنگ عاشورا برای ایجاد همبستگی و انسجام میان مسلمانان را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: دشمنان از وحدت و همگرایی شکل‌گرفته پیرامون مکتب اهل‌بیت (ع) هراس دارند و به همین دلیل تلاش می‌کنند بازتاب جهانی این حرکت تمدن‌ساز را کمرنگ کنند.

شیخ محسن موسوی قزوینی، مؤسس دانشگاه اهل‌بیت (ع) در کربلا، با اشاره به پیوند نهضت حسینی و فرهنگ مهدویت، راهپیمایی اربعین را زمینه‌ساز تربیت انسان‌های مؤمن، آگاه و عدالت‌خواه دانست.

وی تأکید کرد: زیارت حقیقی امام حسین (ع) باید همراه با شناخت اهداف و آرمان‌های سیدالشهدا (ع)، از جمله برپایی عدالت و مقابله با ظلم باشد.

احمد عادل الناصری، نماینده آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، نیز راهپیمایی اربعین را همایش جهانی، مدرسه‌ای برای انسان‌سازی و تمرینی عملی برای پایه‌ریزی تمدن نوین اسلامی دانست.

وی گفت: جاذبه معنوی امام حسین (ع) پس از قرن‌ها همچنان میلیون‌ها انسان را از سراسر جهان به سوی کربلا می‌کشاند و این نشان‌دهنده زنده بودن پیام عاشورا است.

حسام‌الدین نجاد محمد، نماینده آستان قدس رضوی، با اشاره به حضور ششمین ساله کاروان اهدای پرچم متبرک امام رضا (ع) در عراق، هدف این کاروان را قدردانی از موکب‌های حسینی و تجلیل از خدمتگزاران زائران امام حسین (ع) عنوان کرد.

وی افزود: این اقدام نمادی از پیوند معنوی حرم مطهر رضوی با موکب‌های حسینی عراق است.

حجت‌الاسلام محمد خلیفاوی، نماینده حرم مطهر شاهچراغ (ع)، نیز اربعین را یکی از پایه‌های شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی دانست و گفت: حضور میلیون‌ها زائر از ملت‌ها، اقوام و مذاهب مختلف، ظرفیت جهانی فرهنگ حسینی برای ایجاد همگرایی میان انسان‌ها را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: هر زائر اربعین باید پس از بازگشت، سفیر فرهنگ حسینی و پیام‌آور ارزش‌هایی همچون آگاهی، عزت، محبت و مقابله با تحریف و شبهه‌افکنی باشد.