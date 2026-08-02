استاندار خراسان رضوی با قدردانی از زحمات نیروهای خدماتی شهرداری مشهد که در نجف به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کنند، فضای خدمت به زائران را قابل تحسین خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در سفر به شهر نجف اشرف و در آستانه برگزاری اربعین حسینی گفت: «من باید تشکر و قدردانی کنم از همه خدمت گذارانی که برای خدمت به زائران حسینی به عراق آمدند و کار‌های فرهنگی بسیار خوبی انجام دادند.»

غلامحسین مظفری افزود: نماد کوله پشتی که بیاد شهدای مدرسه میناب و بچه‌ های بی گناه میناب اینجا گذاشته شده است نمادی از مظلومیت این شهدای عزیز و نمادی از مقاومت ملت ایران است.

وی ادامه داد: با این کار زیبایی که شهرداری مشهد انجام داد، لازم است در مشهد هم مکان مناسبی را برای نصب این یادمان در نظر بگیرند.

مظفری بیان کرد: نصب این یادمان پیوند بین ملت ایران و عراق و دیگر ملت‌ ها را مستحکم‌ تر می کند، مردم ایران به یاد شهدا هستند و در این سفر اولین کسی که به نیابت از او زیارت می‌کنند قائد شهید امت و سرداران شهید است.

شهردار مشهد نیز گفت: این خدمات ما حداقل خدمات است و بر اساس تقسیم کار ستاد اربعین کار شهر نجف به شهرداری مشهد تعلق گرفته است و شهرداری مشهد در مرز چذابه که گرمترین مرز است حضور دارد و با ۷۰ دستگاه اتوبوس در داخل مرز ایران و عراق مشغول خدمت رسانی به صورت شبانه روزی است.

محمد رضا قلندرشریف افزود: این خدمات خالصانه و عاشقانه است و دو سال است که هیئت فرهنگی ما در کاروان حضور دارد و با حضور خود عراقی‌ ها در شهر نجف برنامه‌ های خوبی اجرا می‌ کنند که بازتاب بین المللی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: امثال با شعار «میناب ۱۶۸» هیئت فرهنگی در شهر نجف حضور دارد و نماد کوله پشتی که نماد مظلومیت شهدای مدرسه میناب است در شهر نجف نصب شده است و زائران ایرانی و عراقی و دیگر ملت‌ ها دور آن جمع می‌ شوند و عزاداری می‌ کنند.