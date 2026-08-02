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معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد، از شناسایی دستکم هزار و ۶۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی در جریان بررسیهای باستانشناسی شهرستانهای مهریز، بافق، بهاباد و تفت خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی گفت: بررسی و شناسایی باستانشناسی در شهرستانهای مهریز، بافق، بهاباد و تفت به پایان رسیده و بررسیهای میدانی در شهرستان ابرکوه نیز در حال اجرا است.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد افزود: بر اساس گزارشهای مقدماتی تیمهای بررسی، تاکنون حداقل یکهزار و ۶۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی متعلق به دورههای مختلف، از دوران نوسنگی تا دوره معاصر، شناسایی شده که هماکنون مراحل مستندسازی آنها در حال اجرا است.
وی، اضافه کرد: این آثار، گستره ارزشمند میراث فرهنگی استان یزد را در بر میگیرد و نتایج حاصل از این بررسیها نقش مهمی در شناخت، حفاظت و برنامهریزی برای صیانت از محوطهها و آثار تاریخی استان یزد خواهد داشت.
به گفته فلاحتی در سال جاری، اولویت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، ادامه اجرای طرحهای بررسی، شناسایی و مطالعات باستانشناسی در شهرستانهای استان یزد با هدف تکمیل اطلس باستانشناسی یزد و مستندسازی جامع ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی منطقه است.