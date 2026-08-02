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بازماندگان پیادهروی اربعین با لبیک به پویش «استخلاص به تاسی از آقای شهید ایران» و به تاسی از رهبر شهید که همواره بر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تاکید داشتند، زمینه آزادی زندانیان بدهکار مالی را فراهم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه اربعین حسینی، هموطنانی که توفیق تشرف به عتبات عالیات را نداشتهاند، بر حسب خواسته قلبی محبوب ملت ایران حضرت آیتالله العظمی خامنهای (ره) که طی ۲۱ سال گذشته با حمایت مستقیم و ضمنی موضوع آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را مطرح و با واریز مبالغ ریالی به حساب ستاد دیه همیار این اقشار ضعیف بودند، جلوهای دیگر از ارادت و همراهی با آرمانهای آن امام شهید را به نمایش گذاشته و با لبیک به پویش «استخلاص به تاسی از آقای شهید ایران» زمینهساز آزادی جمع بسیاری از زندانیان شدند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه به صرف تنگدستی در تسویه دیون شخصی راهی ندامتگاههای کشور شده بودند.
رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور با تقدیر از این اقدام خداپسندانه، گفت: زائران ایرانی و عاشقان حسینی حاضر در مسیرهای منتهی به مشایه به نوعی با نصب تصویر امام خامنهای (ره) بر روی کولهپشتی و شالهای عزاداری و جمع دیگری از هموطنان که در سال جاری توفیق حضور در مسیر نورانی پیادهروی در عراق را نداشتهاند، به نوعی دیگر زندهکننده یاد آن زعیم والامقامی هستند که رفع مشکل نیازمندان و به طور خاص زندانیان مستمند همواره در اولویتهای کاریشان بود.
سید اسداله جولایی ادامه داد: طبق آخرین آمار استعلام شده هماکنون ۲۱ هزار و ۹۴ زندانی جرایم غیرعمد در سطح زندانهای کشور تحمل حبس میکنند که در ایام پایانی ماه صفر و به تبعیت از رهبر شهید امت اسلامی از عموم خیرین خداجو دعوت میشود برای کاهش این جمعیت یاد شده همیار ستاد مردمی دیه باشند.
رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور یادآور شد: پیش از این همزمان با مراسم وداع تاریخی و بدرقه دهها میلیونی رهبر شهید انقلاب ظرف مدت یک هفته زمینه آزادی ۸۵۰ زندانی بدهکار مالی در سراسر کشور فراهم شد که قابل اعتناست بسیاری از شکات و طلبکاران خصوصی به دلیل تاثیرات خود از شهادت امام خامنهای (ره) در مسیر آزادی و طی مراحل رسیدگی بیشترین همیاری را با گذشتهای بعضا چند میلیاردی خود داشتند و نقش مهمی در تعجیل شرایط آزادی افراد گرفتار حبس ایفا کردند.