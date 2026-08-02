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منابع بیمارستانی غزه اعلام کردند که از ساعات اولیه امروز بر اثر حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه ۹ فلسطینی از جمله ۳ کودک شهید شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره منابع بیمارستانی غزه اعلام کردند که از ساعات اولیه امروز بر اثر حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه ۹ فلسطینی از جمله ۳ کودک شهید شدهاند.
با وجود ادعای منابع صهیونیستی مبنی بر توقف تجاوزها در غزه، در پی حملات رژیم صهیونیستی از دیروز تاکنون دست کم ۱۶ فلسطینی به شهادت رسیدند. در کرانه باختری نیز شهرکنشینان صهیونیست حملات خود را در چند استان کرانه باختری تشدید کردند و شهروندان، خانهها، خودروها، زمینهای کشاورزی و زیرساختهای فلسطینیان را هدف قرار دادند.