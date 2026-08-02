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رسانههای معاند برای فریب افکار عمومی و تشنج در جامعه بازهم دست به دامان روایتهای دروغ شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ در روزهای گذشته رسانههای بیگانه تلاش کردند با روایتهای تکراری و نخ نما شده افکار عمومی را در خصوص آنچه که در میدان شهید علیخانی اصفهان گذشت، فریب دهند.
رسانههای بیگانه تلاش کردند با وارونه کردن اتفاقات شامگاه هجدهم دی ۱۴۰۴، تروریستهای جنایت کار را تبرئه و آنان را در جایگاه قربانی نشان دهند.
اما مستندات و اعترافات عوامل جنایت به اندازهای روشن و واضح است که مردم میگویند واقعیت به طور کامل مشخص است و نمیتوان زنده سوزاندن ماموران حافظ امنیت را به حاشیه کشاند.