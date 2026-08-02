بر اساس گزارش‌های اولیه، یک دستگاه مینی‌بوس حامل زائران ایرانی در محور دو شهر العزیزیه به کوت، در مسیر بازگشت به مرز مهران، دچار سانحه رانندگی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در این حادثه دو نظامی عراقی شامل یک سرهنگ و یک سرباز به همراه یک خانم ایرانی به نام عطیه بیک‌پور جان باختند.

همچنین ۱۶ زائر دیگر بر اثر این سانحه مجروح شدند.

در سانحه‌ای دیگر که (چهارشنبه) گذشته در مسیر بازگشت زائران به مرز مهران رخ داد، یک دختر بچه ایرانی نیز بر اثر تصادف جان خود را از دست داد و پیکر وی به بیمارستان شهر کوت عراق منتقل شد.

علت وقوع این دو سانحه سرعت زیاد و خواب آلودگی رانندگان اعلام شده است.