به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر شهید مهدی مهدوی کیا از اهالی محله اسلام آباد خورزوق، بر دستان مردم شهرستان برخوار در شهر خورزوق تشییع و در گلزار شهدای محله اسلام آباد خاکسپاری شد.

شهید مهدوی کیا ۸ مرداد در درگیری با قاچاقچیان مسلح در شادگان به شهادت رسید.

شهید مهدوی کیا متولد ۱۶ شهریور۱۳۸۱، پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده افسری پلیس در سال ۱۳۹۸، به نیروی انتظامی پیوست.

مردم شهرستان برخوار پیکر شهید مهدوی کیا از شهدای مدافع امنیت را بر روی دستان خود تشییع کردند.

شهید مهدوی کیا ۸ مرداد در درگیری با قاچاقچیان مسلح در شادگان به شهادت رسید.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در این آیین گفت: رهبر شهید انقلاب با ۴۷ سال خدمت صادقانه و ایستادگی، روحیه ایثار و شهادت را در ملت ایران و نیرو‌های انتظامی و نظامی پرورش داد.

سردار حسنوند افزود: در کشور جمهوری اسلامی ایران به خصوص در استان اصفهان روحیه شهادت و شهامت در نیرو‌های انتظامی و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم پرورش یافته است.