به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت الاسلام عبدی گفت: مراسم جاماندگان اربعین با عنوان به تو از دور سلام از ساعت ۹:۳۰ صبح روز اربعین (۱۳ مرداد) از میدان آزادی آغاز و تا مزار شهدای استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود:این برنامه در تمامی شهرستان‌های استان به جز سه شهرستان جوانرود، پاوه و روانسر برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه افزود: مراسم جاماندگان اربعین با هدف فراهم کردن امکان حضور افرادی برگزار می‌شود که به هر دلیل نتوانسته‌اند در پیاده‌روی اربعین شرکت کنند.