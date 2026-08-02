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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در یازده نقطه استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت الاسلام عبدی گفت: مراسم جاماندگان اربعین با عنوان به تو از دور سلام از ساعت ۹:۳۰ صبح روز اربعین (۱۳ مرداد) از میدان آزادی آغاز و تا مزار شهدای استان ادامه خواهد داشت.
وی افزود:این برنامه در تمامی شهرستانهای استان به جز سه شهرستان جوانرود، پاوه و روانسر برگزار می شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه افزود: مراسم جاماندگان اربعین با هدف فراهم کردن امکان حضور افرادی برگزار میشود که به هر دلیل نتوانستهاند در پیادهروی اربعین شرکت کنند.