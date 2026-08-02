فراخوان حضور در پیادهروی جاماندگان اربعین در یاسوج
مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی سهشنبه ۱۳ مرداد در یاسوج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با صدور اطلاعیهای از عموم مردم متدین و ولایتمدار شهر یاسوج برای حضور در پیادهروی عظیم دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی دعوت کرد.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی با شعار «باید برخاست» روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار میشود.
مسیر این پیادهروی از میدان جهاد آغاز شده و تا امامزاده قاسم ادامه خواهد داشت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از شرکتکنندگان خواسته است پرچم سرخ خونخواهی را نیز به همراه داشته باشند.