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مجموعه «معامله»، مستند «با هم، چهارمین قهرمانی»، فیلم «باران» و مستند «فاز چهارم»، از شبکههای تماشا، امید، نمایش و فراتر پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش مجموعه «معامله» در گونه جنایی و درام، به کارگردانی لی جونگ گون، از امشب از شبکه تماشا آغاز می شود.
در این مجموعه، یو سونگ هو، کیم دونگ هی، یو سو بین، لی جو یونگ و مون یونگ ایل به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: لی جون سونگ زمانی که دانشآموز دبیرستانی بود، فوتبالیستی بااستعداد به شمار میرفت؛ اما پس از کنار گذاشتن فوتبال و بههمریختگی زندگیاش، تصمیم میگیرد مسیر تازهای را آغاز کند. این تصمیم خیلی زود او را وارد ماجرایی خطرناک میکند؛ جایی که در پروندهای مربوط به آدمربایی که توسط دوستش **سونسونگ جه هیو آغاز شده، گرفتار میشود و اتفاقاتی پیچیده و پیشبینیناپذیر برای او رقم میخورد.
این مجموعه هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش و ساعتهای ۲ بامداد و ۹ صبح بازپخش می شود.
مستند تکقسمتی «با هم، چهارمین قهرمانی» که به صورت اختصاصی در واحد تامین برنامه شبکه امید آماده سازی شده، نگاهی جامع به زندگی حرفهای، اندیشههای فوتبالی و مسیر موفقیت پپ گواردیولا، سرمربی پرافتخار فوتبال جهان، دارد و ابعاد مختلف شخصیت و سبک مربیگری او را روایت میکند.
این مستند برای نخستین بار جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه امید پخش می شود.
فیلم سینمایی «باران» به کارگردانی مجید مجیدی، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم حسین عابدینی، رضا ناجی، حسین محجوب، زهرا بهرامی، علامحسین بخشی و حسین رحیمی به ایفای نقش پرداخته اند.
«باران» یکی از آثار ماندگار مجید مجیدی است که با نگاهی انسانی، به زندگی کارگران مهاجر افغانستانی و مفاهیمی، چون عشق، ایثار و همدلی میپردازد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پس از مصدومیت یک کارگر افغانستانی هنگام کار در ساختمانی نیمهکاره، دختر او با ظاهری پسرانه و با نام جعلی «رحمت» به جای پدر بیمارش مشغول به کار میشود؛ اتفاقی که سرآغاز تغییرات عمیقی در زندگی یکی از کارگران جوان ساختمان خواهد شد.
فیلم مستند ورزشی «فاز چهارم» محصول سال ۲۰۱۶ به کارگردانی جان کلاچکیویچ، دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش می شود.
این مستند ورزشی با بهرهگیری از تصاویر چشمنواز و فناوری تصویربرداری پیشرفته، مخاطبان را به سفری هیجانانگیز در دل طبیعت و ورزشهای ماجراجویانه میبرد و جلوههایی کمنظیر از توانمندی انسان در مواجهه با طبیعت را به تصویر میکشد.
فیلم مستند «فاز چهارم» شنبه ۱۷ مرداد ساعت ۱۷:۳۰ بازپخش می شود.