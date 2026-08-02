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سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری دوباره مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی پس از تصویب نامه جدید هیئت دولت خبر داد.
فضل الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: با توجه به اینکه هنوز طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی اداری کشور با وجود درخواست گوناگون این نیروها و پیگیری های فراوان نمایندگان به نتیجه مطلوب و مورد نظر مجلس نرسیده است و مصوبه دولت در این باره نیازمند رسیدگی به ابعاد هر چه بیشتر آن دارد و نمی تواند پاسخگوی درخواست ها باشد این کمیسیون هفته آینده این مسئله مهم را در دستور کار بررسی قرار خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: هدف از بررسی دوباره ؛ رفع موانع اجرایی و قانونی و بازنگری در مصوبه اخیر دولت این طرح است.
گفتنی است، هیئت دولت ۶ مرداد به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور شیوه ساماندهی نیروهای شرکتی را در دستگاههای اجرایی تصویب و ابلاغ کرد.