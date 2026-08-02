فضل الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: با توجه به اینکه هنوز طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی اداری کشور با وجود درخواست گوناگون این نیروها و پیگیری های فراوان نمایندگان به نتیجه مطلوب و مورد نظر مجلس نرسیده است و مصوبه دولت در این باره نیازمند رسیدگی به ابعاد هر چه بیشتر آن دارد و نمی تواند پاسخگوی درخواست ها باشد این کمیسیون هفته آینده این مسئله مهم را در دستور کار بررسی قرار خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: هدف از بررسی دوباره ؛ رفع موانع اجرایی و قانونی و بازنگری در مصوبه اخیر دولت این طرح است.

گفتنی است، هیئت دولت ۶ مرداد به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور شیوه ساماندهی نیروهای شرکتی را در دستگاههای اجرایی تصویب و ابلاغ کرد.