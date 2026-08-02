مسئول شورای فعالیت‌های قرآنی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین گفت: مراسم اختتامیه برنامه‌های قرآنی ساعت ۱۵ فردا، دوشنبه در خیمه‌گاه سیدالشهدا (ع) برگزار می‌شود و از قاریان قرآن، گروه‌های همخوانی و مدیحه‌سرایی تجلیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد موجانی گفت: از آغاز فعالیت کاروان قرآنی امام رضا (ع) در کشور عراق تاکنون، بیش از ۷۰۰ برنامه قرآنی در شهر‌های نجف و کربلا و مسیر پیاده‌روی اربعین برگزار شده است.

وی افزود: این برنامه‌ها شامل کرسی‌های تلاوت قرآن کریم، محافل انس با کلام‌الله مجید و سخنرانی مبلغان قرآنی با محوریت آیات منتخب طرح «زندگی با آیه‌ها» بوده که با موضوع سوره مبارکه فتح و آیات مرتبط با جهاد، شهادت و مقاومت اجرا شده است.

موجانی ادامه داد: این برنامه‌ها توسط ۳۰ نفر از مبلغان قرآنی که با هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به این سفر معنوی اعزام شده‌اند، برگزار شده است.

مسئول شورای فعالیت‌های قرآنی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین گفت: بخش نخست کاروان قرآنی امام رضا (ع) با حضور ۲۰ قاری قرآن، سوم مرداد وارد عراق شد و پس از اجرای برنامه‌های مختلف، هشتم مرداد نجف را به مقصد تهران ترک کرد. بخش دوم کاروان نیز با حضور ۲۰ قاری بین‌المللی کشورمان و گروه‌های همخوانی قرآن و مدیحه‌سرایی وارد عراق شده و تا شب اربعین در کربلای معلی به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

وی با اشاره به برگزاری محافل مشترک قرآنی میان قاریان ایرانی و عراقی اظهار داشت: این برنامه‌ها با مشارکت دارالقرآن آستان مقدس امام حسین (ع) در خیمه‌گاه حسینی و دیگر اماکن تحت اختیار آستان حسینی برگزار شده است.

موجانی افزود: مراسم اختتامیه برنامه‌های قرآنی ساعت ۱۵ روز دوشنبه در خیمه‌گاه سیدالشهدا (ع) برگزار می‌شود و از قاریان قرآن، گروه‌های همخوانی و مدیحه‌سرایی تجلیل خواهد شد.

وی همچنین از تولید حدود ۳۰ محصول رسانه‌ای توسط کاروان قرآنی امام رضا (ع) در یک هفته گذشته خبر داد و گفت: این آثار از شبکه‌های مختلف سیما از جمله شبکه قرآن و معارف، شبکه دو و شبکه نسیم پخش شده و تولیدات رسانه‌ای این کاروان تا پایان فعالیت آن ادامه خواهد داشت.