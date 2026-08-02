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رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از پوشش ۹۹ درصدی طرح ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از بررسی احتمال تمدید مهلت اجرای این طرح خبر داد و تأکید کرد که هیچ کودک واجد شرایطی نباید به دلیل انجام نشدن سنجش، از ورود به مدرسه بازبماند.
قاسمی با اشاره به روند اجرای طرح ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان اظهار کرد: تا این لحظه، فرایند سنجش برای ۹۹ درصد از نوآموزان مشمول این طرح در سراسر کشور انجام شده و خوشبختانه بخش عمده جامعه هدف تحت ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی افزود: تنها حدود یک درصد از مشمولان هنوز موفق به حضور در پایگاههای سنجش نشدهاند که این گروه نیز همچنان فرصت دارند با مراجعه به مراکز فعال، مراحل سنجش خود را تکمیل کنند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ادامه داد: تلاش ما این است که هیچ کودک واجد شرایطی از انجام این فرایند مهم بازنماند و تمامی خانوادهها بتوانند پیش از آغاز سال تحصیلی، مراحل لازم را با موفقیت پشت سر بگذارند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به احتمال تمدید زمان اجرای طرح گفت: با توجه به اینکه همچنان تعدادی از نوآموزان موفق به مراجعه نشدهاند و همچنین با در نظر گرفتن ضرورت پوشش حداکثری جامعه هدف، موضوع تمدید مهلت اجرای طرح ملی سنجش در دست بررسی قرار دارد.
وی تصریح کرد: تصمیمگیری درباره تمدید این بازه زمانی با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای خانوادههایی انجام میشود که تاکنون امکان مراجعه به پایگاههای سنجش را نداشتهاند تا هیچ نوآموزی صرفاً به دلیل انجام نشدن سنجش از ورود به چرخه آموزش رسمی کشور محروم نشود.
قاسمی تأکید کرد: اولویت اصلی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، پوشش کامل تمامی کودکان مشمول طرح است و از این منظر، تمام ظرفیتهای موجود برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه دامنه اجرای این طرح تمامی کودکان در آستانه ورود به پایه اول ابتدایی را شامل میشود، اظهار کرد: در طرح ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی، علاوه بر دانشآموزان ایرانی، نوآموزان اتباع خارجی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و خدمات سنجش برای آنان نیز همانند سایر کودکان ارائه شده است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور خاطرنشان کرد: اجرای فراگیر این طرح نشاندهنده نگاه عدالتمحور نظام آموزشی است؛ نگاهی که تلاش میکند تمامی کودکان، بدون توجه به ملیت یا شرایط زندگی، از فرصت برابر برای ورود به مدرسه و بهرهمندی از خدمات آموزشی برخوردار باشند.
قاسمی با اشاره به اهمیت اجرای طرح سنجش پیش از ورود دانشآموزان به مدرسه گفت: نتایج این ارزیابیها نقش بسیار مهمی در شناسایی بهموقع نیازهای جسمانی، آموزشی، یادگیری و توانمندیهای نوآموزان دارد و به متخصصان کمک میکند تا برنامهریزی دقیقتری برای ارائه خدمات آموزشی انجام دهند.
وی افزود: هرچه این شناسایی در سنین پایینتر و پیش از ورود کودک به مدرسه انجام شود، امکان مداخله تخصصی، ارائه آموزشهای هدفمند و رفع موانع یادگیری با کیفیت بالاتری فراهم خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح، پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی در سالهای بعد و فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز موفق مسیر تحصیل کودکان است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در پایان با تأکید بر رویکرد عدالتمحور این سازمان اظهار کرد: هدف نهایی ما شناسایی دقیق و زودهنگام نیازهای آموزشی تمامی دانشآموزان، ارتقای کیفیت یادگیری و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای آموزشی کشور است.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم با اجرای کامل طرح سنجش، هیچ کودکی به دلیل مشکلات جسمانی، آموزشی یا شرایط خاص از خدمات آموزشی مناسب محروم نماند و همه نوآموزان بتوانند سال تحصیلی جدید را با آمادگی کامل آغاز کنند.
قاسمی خاطرنشان کرد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی با همکاری دستگاههای مرتبط، روند اجرای طرح را تا پوشش کامل جامعه هدف دنبال خواهد کرد و در صورت نیاز، تصمیمات لازم برای افزایش فرصت مراجعه خانوادهها نیز اتخاذ میشود تا هیچ نوآموزی از چرخه آموزش کشور بازنماند.