به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معصومه عسگری با اعلام این خبر گفت: در پی پایش ‌های مستمر کارشناسان این اداره و بررسی گزارش ‌های مردمی، فعالیت یک واحد تولید زغال به دلیل ایجاد آلودگی هوا و عدم رعایت الزامات زیست ‌محیطی محرز شد.

وی افزود: پس از طی مراحل قانونی و با توجه به استمرار تخلفات و بی ‌توجهی بهره ‌بردار به اخطارهای صادرشده، با دستور دادستان شهرستان و با همکاری عوامل انتظامی، این واحد آلاینده پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

عسگری با تأکید بر اینکه حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان از اولویت ‌های اصلی این اداره است، تصریح کرد: فعالیت واحدهای تولید زغال بدون رعایت استانداردها و الزامات زیست‌ محیطی موجب انتشار آلاینده ‌ها، کاهش کیفیت هوا و تهدید سلامت شهروندان می ‌شود و با چنین مواردی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط ‌کریم خاطرنشان کرد: این اداره با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، نظارت بر واحدهای آلاینده را با جدیت ادامه خواهد داد و با هرگونه فعالیتی که موجب تخریب محیط زیست یا تضییع حقوق عامه شود، مطابق قانون برخورد می ‌کند.