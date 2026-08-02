شرکت خودروسازی‌ ام جی جی دبلیو اتومبیل پاکستان و گروه صنعتی رنکان بنگلادش با امضای یک تفاهم‌نامه، همکاری برای صادرات خودرو‌های ساخت پاکستان به بازار بنگلادش را آغاز کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس اعلام کمیسیون عالی پاکستان در داکا، در مرحله نخست ۱۰۰ دستگاه خودرو تا پایان سال جاری به بنگلادش صادر خواهد شد و پیش بینی می‌شود طی چهار سال آینده مجموع صادرات به ۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه برسد.

مقام‌های پاکستانی اعلام کردند این توافق ضمن افزایش تنوع خودرو‌های موجود در بازار بنگلادش، رقابت سالم را تقویت کرده و گزینه‌های بیشتری را با قیمت‌های رقابتی در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد داد.

همچنین این همکاری زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی و افزایش تعاملات تجاری میان بخش خصوصی دو کشور خواهد بود.

«هارون اختر خان» دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور صنایع و تولید، با استقبال از این توافق ابراز امیدواری کرد: چنین مشارکت‌هایی به تقویت روابط اقتصادی و تجاری اسلام آباد و داکا و ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری میان شرکت‌های خصوصی دو کشور منجر شود.

این توافق در حالی امضا شده است که دولت پاکستان در چارچوب راهبرد توسعه صادرات، برنامه کاهش تدریجی تعرفه‌های صنعت خودرو و افزایش حضور محصولات پاکستانی در بازار‌های خارجی را دنبال می‌کند تا ضمن تقویت رشد اقتصادی، درآمد‌های ارزی کشور را افزایش دهد.