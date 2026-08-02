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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از تصویب ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای پارسآباد و خلخال در سفرهای شهرستانی استاندار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلیل جباری در حاشیه سفر استاندار اردبیل به شهرستان پارسآباد، گفت: در این سفر ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح های حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پارسآباد از محل اعتبارات استانی تصویب شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: این اعتبار مصوب در طرح ساماندهی، حفاظت و مطالعات محوطه باستانی قلعه اولتان، تکمیل طرح ساختمان نمایشگاه صنایعدستی و همچنین توسعه زیرساختهای گردشگری شهرک شهید غفاری هزینه خواهد شد.
او با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات در سفرهای شهرستانی استاندار متناسب با نیازهای هر شهرستان اتفاق میافتد، تاکید کرد: در سفر هفته گذشته استاندار اردبیل به شهرستان خلخال نیز ۱۶۰ میلیارد ریال برای طرح های این شهرستان اختصاص یافت.
جباری ادامه داد: در شهرستان خلخال اعتبار مصوب برای ساماندهی موزه خلخال به عنوان یک مطالبه عمومی و انجام مطالعات و احیای بازار تاریخی این شهر هزینه میشود.