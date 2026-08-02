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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: توده هوای گرم تا پایان هفته در استان استقرار دارد و حداکثر دما در نواحی گرمسیر و مهران به ۵۰ تا ۵۲ درجه میرسد؛ همچنین افزایش رطوبت و شرجی هوا تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که توده هوای گرم حداقل تا پایان هفته در سطح استان استقرار دارد.
وی افزود: حداکثر دماها در نواحی گرمسیر استان و شهرستان مهران در محدوده ۵۰ تا ۵۲ درجه و در نواحی سردسیر در محدوده ۴۰ تا ۴۲ درجه پیشبینی میشود. در این خصوص هشدارهای سطح نارنجی و زرد صادر شده است.
احمدینژاد گفت: افزایش رطوبت و ابرناکی در آسمان استان تا پایان هفته تداوم دارد و شرجی هوا باعث افزایش دمای احساسی میشود. در ارتفاعات برخی نواحی استان، احتمال رخداد رگبارهای تابستانه وجود دارد.
کارشناس هواشناسی ایلام با توجه به افزایش تردد زائران اربعین در محورهای مواصلاتی استان، از زائران خواست احتیاط لازم را انجام دهند و گفت: انتظار داریم از پایان هفته به تدریج شاهد کاهش ابرناکی و رطوبت هوا باشیم.