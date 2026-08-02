به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی رحمن‌زاده معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مازندران اظهار داشت: پویش «شوق زیارت» با هدف تأمین هزینه سفر اربعین مددجویان تحت حمایت در مازندران در حال اجرا است.

وی افزود: کمیته امداد استان مازندران با اجرای پویش «شوق زیارت» تلاش دارد با مشارکت خیران، نیکوکاران و عاشقان اهل‌بیت (ع)، بخشی از هزینه‌های سفر اربعین خانواده‌های نیازمند و مددجویان واجد شرایط را تأمین کند.

رحمن‌زاده با استناد به فرمایش امام موسی کاظم (ع) که فرمودند: «مَن لَم یَستَطِع أن یَصِلَنا، فَلیَصِل فُقَراءِ شیعَتِنا؛ اگر نمی‌توانید خود را به ما برسانید، به نیازمندان شیعیان ما رسیدگی کنید»، خاطرنشان کرد: امروز می‌توان با یک کمک هرچند اندک، آرزوی زیارت امام حسین (ع) را برای خانواده‌ای نیازمند محقق کرد و در ثواب این سفر معنوی سهیم شد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با قدردانی از همراهی خیران ونیکوکاران بر ضرورت تداوم مشارکت مردمی در اجرای این پویش تأکید کرد و گفت: نیکوکاران گرامی می‌توانند با استفاده از

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در این پویش خداپسندانه مشارکت کنند.