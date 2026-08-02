معاون حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی از گسترش چشمگیر صلح و سازش در استان در پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی گفت: با اجرای این پویش در ایام محرم و صفر، ده‌ها پرونده حقوقی و کیفری در شهرستان‌های مختلف استان به صلح و سازش منجر شد.

حجت‌الاسلام وحدانی‌نیا افزود: این پویش با هدف ترویج فرهنگ گذشت، صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی همزمان با ایام محرم و صفر در استان در حال اجراست و دستاورد‌های قابل توجهی به همراه داشته‌است.

وی گفت: در یکی از مهم‌ترین نتایج این پویش، پرونده یک زندانی محکوم به پرداخت مهریه به میزان ۱۰۵ سکه طلا در شهرستان بیرجند با تلاش اعضای شورای حل اختلاف به صلح و سازش رسید و این فرد آزاد شد.

معاون حل اختلاف دادگستری استان افزود: همچنین در بیرجند، پرونده‌های مالی قابل توجهی از جمله یک پرونده با ارزش بیش از یک میلیارد تومان و پرونده‌ای دیگر به مبلغ دو میلیارد تومان با میانجی‌گری شورا‌های حل اختلاف و توافق طرفین مختومه شد و نحوه پرداخت بدهی به صورت اقساطی تعیین شد.

حجت‌الاسلام وحدانی‌نیا با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف در سایر شهرستان‌ها نیز گفت: در شهرستان قاین بیش از ۸۰ پرونده، در شهرستان طبس نیز در این ایام، در مجموع ۹۲ فقره پرونده و در شهرستان نهبندان نیز ۶۸ پرونده با تلاش اعضای شورا و همراهی معتمدان محلی به نتیجه رسید.

وی افزود: در شهرستان فردوس نیز یک پرونده مطالبه وجه با گذشت شاکی و اعطای مهلت به محکوم‌علیه، در چارچوب این پویش به سازش انجامید.

معاون حل اختلاف دادگستری استان خراسان جنوبی تأکید کرد: نتایج حاصل از اجرای این پویش نشان‌دهنده ظرفیت بالای شورا‌های حل اختلاف در حل و فصل مسالمت‌آمیز دعاوی، کاهش اطاله دادرسی، کمک به آزادی زندانیان و تقویت آرامش اجتماعی است.