به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش بارانی بیرانوند با اشاره به برنامه‌های شهرداری در حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهری اظهار کرد:ارتقای روشنایی فضاهای عمومی، پارک‌ها و نقاط شاخص شهری از مطالبات شهروندان است که در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پارک بهشت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرترددترین بوستان‌های خرم‌آباد در اولویت اجرای این طرح قرار گرفته است، افزود: عملیات ارتقای روشنایی این مجموعه از دو هفته گذشته آغاز شده و مرحله نخست آن نیز اجرا شده است.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیباسازی شهری گفت: میدان شهدا نیز با اجرای نورپردازی جدید، بازسازی آب‌نما، رنگ‌آمیزی و ساماندهی فضای سبز احیا شد.