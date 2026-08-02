اجرای طرح روشنایی در بوستانهای خرمآباد
شهردار خرم آباد از اجرای طرح روشنایی در بوستانهای خرمآباد با هدف افزایش ایمنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،داریوش بارانی بیرانوند با اشاره به برنامههای شهرداری در حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهری اظهار کرد:ارتقای روشنایی فضاهای عمومی، پارکها و نقاط شاخص شهری از مطالبات شهروندان است که در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه پارک بهشت بهعنوان یکی از بزرگترین و پرترددترین بوستانهای خرمآباد در اولویت اجرای این طرح قرار گرفته است، افزود: عملیات ارتقای روشنایی این مجموعه از دو هفته گذشته آغاز شده و مرحله نخست آن نیز اجرا شده است.
شهردار خرمآباد با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیباسازی شهری گفت: میدان شهدا نیز با اجرای نورپردازی جدید، بازسازی آبنما، رنگآمیزی و ساماندهی فضای سبز احیا شد.
بارانی بیرانوند با اشاره به تداوم اقدامات شهرداری در حوزه روشنایی شهری بیان کرد: روشنایی پارک طبیعت کوی بسیج که پس از چند سال خاموشی از مدار خارج شده بود، با پیگیری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری دوباره راهاندازی شد.وی ادامه داد: روشنایی پل ۹ دی نیز باهدف ارتقای منظر شهری، افزایش ایمنی تردد شهروندان و بهبود شرایط عبور و مرور فعال شد.
شهردار خرمآباد با اشاره به اهمیت نورپردازی نقاط شاخص شهر عنوان کرد: نورپردازی کوه مدبه (بام خرمآباد) یکی از اقدامات انجامشده در راستای ارتقای سیمای شبانه شهر و استفاده بهتر از ظرفیتهای گردشگری و تفریحی این مجموعه بوده است.
بارانی بیرانوند افزود: این طرح علاوه بر زیباسازی منظر شبانه خرمآباد، زمینه حضور بهتر شهروندان در این فضای شهری را فراهم کرده و با استقبال مردم همراه شده است.
وی همچنین با اشاره به اجرای عملیات روشنایی در پارک نگارستان گفت: در این مجموعه سه دستگاه پروژکتور نصب شده تا شرایط روشنایی و ایمنی فضای عمومی پارک بهبود پیدا کند.
شهردار خرمآباد تأکید کرد: توسعه فضاهای شهری ایمن، زیبا و برخوردار از امکانات مناسب از برنامههای مدیریت شهری است و اجرای طرحهای روشنایی و زیباسازی در نقاط مختلف شهر ادامه خواهد داشت.