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مدیرکل گمرک استان ایلام از انجام تشریفات گمرکی بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه کامیون حامل تجهیزات و کالاهای مصرفی و سرمایه ای مواکب، آمبولانس و خودروهای امدادی جمعیت هلالاحمر از ابتدای ماه صفر تا کنون در گمرک مهران خبر داد.
به گزارش خبرنگار صدا و سیما، سهراب کمری افزود: این کامیونها حامل اقلام مورد نیاز مواکب اربعین بودهاند که پس از طی فرآیندهای قانونی، تشریفات گمرکی خروج موقت آنها در گمرک مهران انجام شده است.
وی با اشاره به ضرورت تأمین بهموقع نیازهای مواکب و مراکز امدادی افزود: بهمنظور مدیریت ورود محمولهها و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند خدمترسانی به زوار، کارکنان گمرک مهران در تمامی بخشها بهصورت مستمر و شبانهروزی فعالیت میکنند.
کمری تأکید کرد: ارائه خدمات روان و سریع به محمولههای اربعین، در کنار حفظ دقت و رعایت مقررات گمرکی، از اولویتهای اصلی گمرک مهران در ایام اربعین است.