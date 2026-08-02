به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسوول کلینیک شیردهی بیمارستان آیت الله موسوی زنجان گفت: بهترین راه برای تضمین آینده نوزاد نه در ویترین داروخانه‌ها بلکه در آغوش و شیر مادر نهفته است، ماده‌ای رایگان و در دسترس که پیوند عاطفی میان مادر و فرزند را تقویت، و بدون صرف هزینه‌ای، ایمنی بدن نوزاد را در برابر انواع بیماری‌ها بیمه می‌کند.

رباب بیات به مناسبت هفته جهانی شیر مادر افزود: با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر در سلامت جامعه و خانواده، هر ساله ۱۰ تا ۱۶ مرداد به عنوان هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با شعار سال تغذیه با شیر مادر برای آغازی سالم و عادلانه نامگذاری شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به این پیام باید اقدامات برای شروع و تولد نوزاد به گونه ای برنامه ریزی شود که بتوان آگاهی خانواده را ارتقا بخشید چون وقتی سخن از شیر مادر به میان می آید نگاه های سنتی در این باره بیشتر خودنمایی می کند.

بیات افزود: خانواده ها با ساده نگریستن به این موضوع و استفاده از عقاید شخصی گاهی در تغذیه نوزاد اختلال ایجاد می کنند که این امر به ناآگاهی آنها مرتبط است.

وی اظهار داشت: وقتی آموزش به مادران از همان دوران بارداری شروع و اهمیت تغذیه صحیح شیردهی به آنان گفته شود دوران شیردهی را بعد از زایمان به راحتی پیش خواهند بود.

مسوول کلینیک شیردهی بیمارستان آیت الله موسوی زنجان ادامه داد: باور غلطی از روش شیر دادن به نوزاد وجود دارد و همگان براین باورند که شیر دادن یک امر سنتی و راحت است و در نتیجه نوزاد ناخواسته شیر کمی را دریافت می کند که پیامد آن کم آب شدن نوزاد و با شروع شیرخواری، زردی در ابتدایترین روزهای تولد است.

وی اظهار داشت: برای اینکه نوزادان از همان ابتدای تولد شیردهی سالم و صحیحی داشته باشند، ماداران باید بدانند شیرشان کافی است و بر این باور نباشند چون شیر روزهای اول زایمان با حجم و مقدار کم آغوز است پس نوزاد گرسنه خواهد ماند.

بیات درخصوص موارد ممنوعیت استفاده از شیر مادر، افزود: به ندرت و در مواردی خاص مثلا اگر مادری داروی خاص مصرف می کند و یا بیماری دارد، نباید شیر خود را به نوزاد بدهد و در موارد دیگر حتما بررسی این موضوع و حجم شیر مادر باید توسط یک مشاور شیر دهی صورت گیرد و با نظارت بر تکنیک صحیح شیردهی به برقراری و تداوم شیر مادر کمک شود.

وی اضافه کرد: مادران باید بدانند شیر مادر به شرطی تولید کافی خواهد داشت که نوزادش بتواند با روش درست، شیر را دریافت کند که این امر تنها با مراجعه به یک مشاور شیردهی طی ۱۰ روز اول زندگی نوزاد میسر خواهد شد.

مسوول کلینیک شیردهی بیمارستان آیت الله موسوی زنجان ادامه داد: همان گونه که از شعار امسال بر می آید، تغذیه با شیر مادر آغازی سالم و عادلانه را برای نوزاد رقم می زند و اقدامات را باید تقویت کنیم، از جمله اینکه پدران، مادر را از اینکه زایمان کرده و توان کارهای نوزاد را ندارد حمایت کنند، در امور خانه و بعضی از مراقبت های نوزاد در کنار مادر باشند تا او از لحاظ روحی احساس تنهایی و افسردگی نکند چون مادر هرگاه احساس خستگی روحی و افسردگی داشته باشد باعث کاهش تولید شیر مادر خواهد شد.

وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات حمایتی از مادران شیرده در دوران بحران این است که مادران می توانند با مراجعه به مرکز شیر دهی و دریافت مشاوره صحیح تا حدی از دغدغه فکری خود کم کنند.

بیات افزود: در این خصوصی مراکز درمانی بعد از زایمان، در حین ترخیص اطلاع رسانی لازم را به مادران انجام می دهند تا در صورت بروز هرگونه مشکل در تغذیه نوزاد حتما به این مراکز مراجعه کنند.

مسوول کلینیک شیردهی بیمارستان آیت الله موسوی زنجان خاطر نشان کرد: باید شیر مادر را که یک موهبت الهی است و نیاز به هیچ تبلیغ و جایگزینی ندارد ، ارزشمند بدانیم و با بالا بردن سطح آگاهی مردم در سطح جامعه این نعمت الهی را از کودکان خود دریغ نکنیم و باعث نشویم ناخواسته نوزادان به سمت مشکلات و بیماری ها پیش بروند که این مسائل در طول زندگی آنها هم اثرات خود را خواهد گذاشت.